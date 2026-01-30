Sequestrato per lottizzazione abusiva il Quattro Passi 3 stelle Michelin scelto da Bezos per il matrimonio

I carabinieri di Sorrento hanno sequestrato questa mattina il ristorante Quattro Passi, famoso tre stelle Michelin di Nerano, di proprietà della famiglia Mellino. L’accusa è di lottizzazione abusiva. Il ristorante, che qualche tempo fa ha ospitato il matrimonio di Jeff Bezos, è stato messo sotto sequestro preventivo. Sul luogo sono arrivati i militari, che hanno eseguito i controlli e le verifiche del caso.

(Adnkronos) – Sigilli al 'Quattro passi' della famiglia Mellino per lottizzazione abusiva. Il ristorante tre stelle Michelin di Nerano, amato da Jeff Bezos e scelto per il banchetto del suo matrimonio, è stato posto sotto sequestro preventivo nella mattina di oggi, venerdì 30 gennaio, dai carabinieri della Compagnia di Sorrento (Napoli), in esecuzione di un decreto emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. L'attività di indagine, condotta dall'Aliquota Operativa del Nor della Compagnia carabinieri di Sorrento e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha avuto origine nel luglio 2025 e ha permesso di accertare "gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

