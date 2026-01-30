Nuovo scontro tra Stati Uniti e Canada. Alcuni rappresentanti del movimento separatista dell’Alberta si sono incontrati più volte con funzionari del Dipartimento di Stato a Washington. Il premier canadese Carney ha subito chiesto a Trump di rispettare la sovranità del Canada, dopo aver appreso delle visite. La tensione tra i due paesi si fa sentire ancora di più.

Nuovo capitolo delle tensioni tra Stati Uniti e Canada. Alcuni esponenti del movimento separatista della provincia dell’Alberta – ricca di petrolio – avrebbero incontrato più volte funzionari statunitensi al Dipartimento di Stato: circostanza che ha provocato la reazione del premier canadese Mark Carney, il quale ha dichiarato di aspettarsi che il presidente Usa Donald Trump «rispetti la sovranità » del suo Paese. «Sono sempre molto chiaro su questo punto nelle mie conversazioni con lui. E poi passo a ciò che possiamo fare insieme», ha detto Carney. Ci sono stati almeno tre incontri a Washington: la richiesta dei separatisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Separatisti dell’Alberta a Washington, Carney: «Trump rispetti la sovranità del Canada»

Approfondimenti su Alberta Separatisti

L’attenzione internazionale si concentra sulla recente disputa tra Stati Uniti e Canada riguardo alle relazioni con la Cina.

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi al 100% sui prodotti canadesi se il Canada dovesse concludere un accordo con la Cina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Carney Warns US Over Alberta Separatist Meetings, Demands Respect For Canadian Sovereignty | VERTEX

Ultime notizie su Alberta Separatisti

Argomenti discussi: Il Canada reagisce con durezza al flirt di Trump con i separatisti dell'Alberta; Separatisti dell'Alberta al dipartimento di Stato, Carney chiede a Trump rispetto della sovranità del Canada; Trump ora guarda al petrolio del Canada, il Financial Times: L'amministrazione ha tenuto incontri con il gruppo indipendentista dell'Alberta; Canada, il premier Carney: Mi aspetto che gli Usa rispettino la nostra sovranità.

Canada-Usa: separatisti Alberta al dipartimento di Stato, Carney chiede a Trump rispetto sovranitàIl primo ministro del Canada Mark Carney ha dichiarato di aspettarsi che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispetti la ... agenzianova.com

Il consulente legale dei separatisti dell'App ha confermato che la Casa Bianca sarebbe "estremamente entusiasta di un’Alberta libera e indipendente". Ma il dipartimento di Stato frena: "Sono incontri di routine" - facebook.com facebook