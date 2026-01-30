Separatisti dell’Alberta a Washington Carney | Trump rispetti la sovranità del Canada

Nuovo scontro tra Stati Uniti e Canada. Alcuni rappresentanti del movimento separatista dell’Alberta si sono incontrati più volte con funzionari del Dipartimento di Stato a Washington. Il premier canadese Carney ha subito chiesto a Trump di rispettare la sovranità del Canada, dopo aver appreso delle visite. La tensione tra i due paesi si fa sentire ancora di più.

Nuovo capitolo delle tensioni tra Stati Uniti e Canada. Alcuni esponenti del movimento separatista della provincia dell’Alberta – ricca di petrolio – avrebbero incontrato più volte funzionari statunitensi al Dipartimento di Stato: circostanza che ha provocato la reazione del premier canadese Mark Carney, il quale ha dichiarato di aspettarsi che il presidente Usa Donald Trump «rispetti la sovranità » del suo Paese. «Sono sempre molto chiaro su questo punto nelle mie conversazioni con lui. E poi passo a ciò che possiamo fare insieme», ha detto Carney. Ci sono stati almeno tre incontri a Washington: la richiesta dei separatisti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

