Sentenza della Consulta sulle sostanze in auto | l’obbligo di accertare l’alterazione mentale torna in vigore

La Corte costituzionale ha deciso di annullare la modifica all’articolo 187 del Codice della Strada, voluta dal ministro Salvini. Ora, chi viene fermato alla guida e si sospetta che sia sotto effetto di sostanze deve dimostrare l’alterazione mentale. La sentenza riporta l’obbligo di accertare concretamente il pericolo per la sicurezza, tornando a una interpretazione più rigorosa del reato.

La Corte costituzionale ha annullato la modifica all'articolo 187 del Codice della Strada introdotta su iniziativa del ministro Matteo Salvini, tornando a un'interpretazione del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che richiede la prova concreta del pericolo per la sicurezza stradale. La decisione, emessa nel gennaio 2026, ha riportato in vita il requisito fondamentale dell'alterazione psico-fisica, eliminato nella riforma precedente. A partire da ora, non basterà più riscontrare la presenza di droghe nel sangue o nell'urina per applicare la sanzione penale: sarà necessario dimostrare che la quantità e la qualità della sostanza presente nel corpo del guidatore fossero sufficienti a compromettere le capacità di controllo del veicolo.

