Send Help recensione | Rachel McAdams e Dylan O’Brian nel nuovo thriller tragicomico di Sam Raimi

Rachel McAdams e Dylan O’Brien recitano in “Send Help”, il nuovo film di Sam Raimi. Si tratta di un thriller che mescola elementi horror e momenti tragicomici. La trama si svolge in modo rapido e diretto, senza troppi fronzoli. I due attori principali rendono bene le scene più intense, creando un’atmosfera tesa ma anche ironica. Raimi mette in scena un film che tiene lo spettatore incollato, tra suspense e qualche risata.

La nostra recensione di Send Help, il nuovo film di Sam Raimi con protagonisti Rachel McAdams e Dylan O'Brien: un thriller tragicomico con qualche tinta horror. Send Help racconta la storia di Linda e Bradley, due colleghi costretti a sopravvivere su un'isola deserta dopo un incidente aereo. Sam Raimi torna alla regia con un thriller tragicomico che mescola ironia, tensione e momenti splatter. La coppia formata da Rachel McAdams e Dylan O'Brien funziona sorprendentemente bene, sostenendo l'intero film. I dialoghi diventano veri scontri di potere e rivelano gradualmente il passato dei personaggi.

