Send Help Rachel McAdams commenta | Nella natura selvaggia durerei un' ora ma so fare i punti di sutura

Rachel McAdams non si ferma sul set di Send Help. L’attrice, che nel film si confronta con ambienti selvaggi, ha scherzato sul suo modo di sopravvivere: “Nella natura selvaggia durerei un’ora, ma so fare i punti di sutura”. Un modo per mettere in luce le sue capacità, inaspettate, e un sorriso che nasconde un’esperienza di scena piuttosto reale.

Rachel McAdams, nel suo nuovo film Send Help, si ritrova faccia a faccia con la natura, mettendo alla prova paure, istinto e una sorprendente competenza imparata sul set Marvel. In occasione dell'uscita di Send Help, Rachel McAdams racconta il suo rapporto ironico con il survivalismo, ammettendo che nella natura selvaggia durerebbe poco. Ma tra adattabilità, spirito d'avventura e un'abilità imparata sul set di Doctor Strange, non è del tutto indifesa. Tra sogni di sopravvivenza e autoironia: McAdams senza filtri Rachel McAdams non si prende troppo sul serio quando parla di wilderness. Anzi, smonta subito ogni mito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Send Help è una commedia horror diretta da Sam Raimi, interpretata da Rachel McAdams e Dylan O’Brien.

