Oggi in libreria arriva il nuovo romanzo di Elisa Andriano, intitolato ‘Sembrava dovessero incendiare il mondo’. La scrittrice, classe 1983, debutta con questa prima opera pubblicata da Clown bianco editore. La trama promette di essere intensa e coinvolgente, e i lettori già si preparano a immergersi in una storia che, almeno dal titolo, sembra pronta a sconvolgere.

È disponibile da oggi in libreria (Clown bianco editore), il primo romanzo di Elisa Andriano, classe 1983. Laureata in Arti del Teatro, oggi scrive storie, in questo caso quella di Carlotta. Attraverso un monologo interiore serrato, Elisa ci conduce insieme nei vicoli nebbiosi di una Ferrara dai due volti. Un test di gravidanza diventa lo spartiacque nella vita di Carlotta. Un romanzo potente sulla fragilità dei progetti umani e sulla forza di chi ha il coraggio di guardare in faccia il proprio destino. Una domanda che non le hanno mai fatto. "Non mi hanno fatto la domanda ‘perché non hai ancora scritto un libro?’, nonostante io abbia scritto qualcosa e abbia pubblicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

