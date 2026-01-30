' Sei la fine del mondo letteralmente' al Teatro al Parco

Questa sera al Teatro al Parco va in scena “Sei la fine del mondo (letteralmente)”, uno spettacolo diretto da Annachiara Vispi. Sul palco, Valentina Ghelfi e Selene Demaria portano in scena un lavoro che mescola femminismo, ecologia e arte multidisciplinare. La regista ha curato anche la drammaturgia, mentre il movimento scenico è di Giulia Macrì. La produzione ha ricevuto il supporto di un network. Lo spettacolo affronta temi attuali e si fa portavoce di un messaggio forte e diretto.

Regia Annachiara VispiDrammaturgia Annachiara VispiAttori Valentina Ghelfi e Selene DemariaAltri crediti Movimento scenico Giulia Macrì Video Elena Costa + Annachiara Vispi Foto Elena CostaParolechiave femminismo, ecologia, multidisciplinare, ecofemminismoProduzione con il supporto del network OVEREmergenze Teatrali con il supporto di Danza Urbana – Rete h(abita)t Sementerie Artistiche con il supporto di Spin Time LabsAnno di produzione 2023Genere Prosa PerformanceLA TRAMADue donne interagiscono l'una con l'altra e con una serie di video proiettati alle loro spalle.

