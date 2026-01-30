Sei giovani di diversi paesi del territorio hanno iniziato tirocini retribuiti al Mudev. Da Castelfiorentino a Certaldo, da Empoli a Montelupo Fiorentino, passando per Vinci, i giovani trovano una possibilità di formazione e di lavoro nel settore culturale. La strada è aperta per chi vuole imparare facendo, senza aspettare che arrivi qualcun altro a offrire opportunità.

Da Castelfiorentino a Certaldo, da Empoli a Montelupo Fiorentino, passando per Vinci. La cultura, non come patrimonio da conservare, ma anche occasione di formazione e lavoro per i giovani del territorio. Sei musei dell’Empolese Valdelsa aprono infatti le porte ad altrettanti tirocini retribuiti, pensati per accompagnare nuove professionalità nel settore dei beni culturali. Il museo BeGo di Castelfiorentino, il museo di Palazzo Pretorio a Certaldo, il museo della Collegiata di Sant’Andrea e il museo del Vetro a Empoli, il museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino e il museo Leonardiano di Vinci sono le sedi coinvolte nel progetto promosso dal Mudev, il Museo Diffuso Empolese Valdelsa, nell’ambito del bando regionale FSE+ "Giovani professionisti crescono nei musei", che punta a incentivare un’occupazione stabile e qualificata nel campo della cultura e dell’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei giovani al Mudev per tirocinii retribuiti

Approfondimenti su Mudev giovani

Ultime notizie su Mudev giovani

Argomenti discussi: Giovani professionisti crescono nei musei: al via il bando per sei tirocini retribuiti al MuDEV; Mudev, sei tirocini in sei musei dell'Empolese Valdelsa.

