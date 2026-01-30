Sedie e tavolini sui tetti di San Pietro | è il Vaticano Bistrot Ma l’idea non piace a tutti

A Città del Vaticano, si pensa di aprire un nuovo locale sui tetti di San Pietro. L’idea di un “Vaticano Bistrot” sta prendendo forma e potrebbe diventare realtà entro l’anno. Si tratta di sistemare sedie e tavolini sopra il tetto, offrendo un pranzo con vista sul Cupolone. Non tutti sono d’accordo, alcune voci critiche già si alzano, ma i lavori sembrano procedere. La proposta divide chi pensa a un’innovazione e chi teme problemi di ordine e sicurezza. Resta da capire se il progetto andrà in porto,

Città del Vaticano, 30 gennaio 2026 – Che sia la realizzazione di un bistrot o il mero ampliamento del posto ristoro già esistente, pranzare sotto il Cupolone potrebbe essere realtà entro l’anno. Ci sarebbe persino una data da cerchiare in rosso per ’buttare giù’ le prime porzioni di bucatini alla vaticana: il 18 novembre, quando si celebreranno i 400 anni dalla consacrazione di San Pietro. Se nel 1626 Urbano VIII chiuse ufficialmente il cantiere della basilica vaticana, Leone XIV potrebbe, invece, inaugurare il primo ristorante con tutti i crismi. E non in senso metaforico, anche se l’idea, fanno sapere fonti interne alla Santa Sede, era del predecessore, Francesco nell’ambito di un piano di parziale musealizzazione di San Pietro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

