Donald Trump ha avvertito il Regno Unito di non stringere troppi legami con la Cina. Secondo l’ex presidente, fare affari con Pechino potrebbe rivelarsi molto pericoloso per la sicurezza e gli interessi britannici. Mentre il primo ministro Keir Starmer si incontra con Xi Jinping in un clima di apertura tra i due Paesi, Trump non ha nascosto il suo scetticismo, evidenziando i rischi di una maggiore vicinanza con la superpotenza asiatica.

Donald Trump sembra aver messo in guardia il Regno Unito dal fare affari con la Cina. I colloqui del primo ministro Keir Starmer con Xi Jinping hanno evidenziato un chiaro disgelo nelle relazioni tra i due Paesi, ma il presidente degli Stati Uniti non vede di buon occhio la possibilità di legami più stretti tra la superpotenza a lui rivale e la Gran Bretagna. Il premier britannico, il primo a recarsi a Pechino in otto anni, ha promesso un rapporto "più sofisticato" con la Repubblica Popolare Cinese, garantendo un migliore accesso al mercato, tariffe doganali più basse e accordi di investimento.

Secondo Trump è "molto pericoloso" per il Regno Unito fare affari con la Cina

Il primo ministro britannico Keir Starmer si prepara a visitare la Cina tra fine gennaio e inizio febbraio, in un tentativo di avviare una nuova fase di cooperazione tra i due Paesi.

