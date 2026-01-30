Se non urla è sì? No aspetta…
Dopo mesi di discussioni infinite, il Senato ha approvato finalmente la nuova legge sulla violenza sessuale. Dopo anni di tentativi e polemiche, ora la normativa cambia, ma ancora non tutte le questioni sono chiare. La politica si prepara a discutere nei prossimi giorni i dettagli del testo approvato.
.ora è volontà contraria: il senato riscopre il dizionario dopo 609 anni Roma – Dopo mesi di dibattiti, commissioni, sottocommissioni, resoconti sommari, resoconti meno sommari e mal di capo collettivi, il Senato ha finalmente partorito la nuova versione della legge sulla violenza sessuale. Non un bambino, ma un testo “unificato”, che in Parlamento è come dire “un minestrone rifatto tre volte”. Buttato nel cesso il vecchio “consenso libero e attuale” (che pareva il nome di un vino biologico), ora si punta tutto sulla “volontà contraria”. Traduzione dal giuridichese: non è che devi firmare un contratto prima di andare a letto, però se non volevi, non volevi. 🔗 Leggi su Lortica.it
Approfondimenti su Senato Legge
Calciomercato, attaccante in arrivo soltanto se parte Giménez: il Milan si aspetta che …
Raspadori aspetta il Napoli. La Roma infastidita (rosica), si sente una seconda scelta se non una terza
Raspadori attende una decisione ufficiale dal Napoli, mentre la Roma appare insoddisfatta, percependo di essere una delle ultime opzioni per il giocatore.
Giorgia è sempre più furba #salvoegiorgia #shorts
Ultime notizie su Senato Legge
Argomenti discussi: 27 GENNAIO: QUANDO IL PASSATO URLA AL PRESENTE; LA RIVOLTA IRANIANA NON FA CASSETTA PERCHE’ NON ODIA L’OCCIDENTE; Controcorrente-Crans-Montana e il garantismo che non urla: perché la giustizia svizzera ci disturba; Latiano-Vincenzo Francioso: La Verità non urla: torna la luce dopo cinque anni.
Conte urla 'vergogna', è espulso e poi non va in tv, 'sfogo? era per lo svantaggio...'Calcia un pallone lontano dopo il rigore concesso all'Inter, e' espulso, urla 'vergognatevi' al quarto uomo e alla fine non si presenta a parlare in tv. Lo fa di solito, quando ha preso un rosso: ... ansa.it
Abbracci, urla e ironia, le prime reazioni dei Big di SanremoUrla di entusiasmo, abbracci e un pizzico di ironia nei primi post sui social dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, appena ufficializzati da Carlo Conti al Tg1. Incontenibile l'entusiasmo ... ansa.it
“Aspetta… oggi è mercoledì” Allora si canta @CarpeDiemViareggio si mangia si brinda si urla a tempo di musica Karaoke con RoBy TigAnà Amici Zero vergogna Solo vibrazioni belle Prenota il tuo tavolo: 329 438 6896 #CarpeDi facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.