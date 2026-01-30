Se non urla è sì? No aspetta…

Dopo mesi di discussioni infinite, il Senato ha approvato finalmente la nuova legge sulla violenza sessuale. Dopo anni di tentativi e polemiche, ora la normativa cambia, ma ancora non tutte le questioni sono chiare. La politica si prepara a discutere nei prossimi giorni i dettagli del testo approvato.

.ora è volontà contraria: il senato riscopre il dizionario dopo 609 anni Roma – Dopo mesi di dibattiti, commissioni, sottocommissioni, resoconti sommari, resoconti meno sommari e mal di capo collettivi, il Senato ha finalmente partorito la nuova versione della legge sulla violenza sessuale. Non un bambino, ma un testo “unificato”, che in Parlamento è come dire “un minestrone rifatto tre volte”. Buttato nel cesso il vecchio “consenso libero e attuale” (che pareva il nome di un vino biologico), ora si punta tutto sulla “volontà contraria”. Traduzione dal giuridichese: non è che devi firmare un contratto prima di andare a letto, però se non volevi, non volevi. 🔗 Leggi su Lortica.it

