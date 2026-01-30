Se il sesso non è più un obbligo

L'Assemblea nazionale francese ha approvato una legge storica: il sesso all’interno del matrimonio non è più un obbligo. La decisione è passata con 106 voti favorevoli e nessun contrario. Ora, i coniugi non sono più tenuti a consumare il matrimonio, aprendo una nuova strada sulla libertà personale e sui diritti di coppia in Francia.

L'Assemblea nazionale francese, con 106 voti a favore e 0 contrari, ha stabilito che «il sesso all'interno del matrimonio non è un dovere coniugale». Non più: svanisce «l'obbligo morale» di avere rapporti sessuali con il partner. La votazione passa ora al Senato, ma che diventi legge è scontato. La questione si infila nelle alcove domestiche, terreno minatissimo, oltre che nel codice civile, terreno scivoloso ancor di più. Il vecchio adagio «tra moglie e marito non mettere il dito» è dunque andato a farsi benedire? Attenzione, perché la notizia non è questa. La notizia è che il Parlamento d'oltralpe si è espresso in favore di una la legge molto simile a quella che già c'è in Italia: ora entrambi i Paesi sono quasi gemelli su questo tema, allineati a una sentenza proprio di un anno fa della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui in caso di divorzio il rifiuto di rapporti sessuali non costituisce colpa, poiché non viola i doveri coniugali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina in Francia, l'Assemblea nazionale ha approvato una legge che elimina l'obbligo di sesso tra marito e moglie.

