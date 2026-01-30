Se curarsi diventa privilegio | la morte di Franco Amoroso e il crollo silenzioso della sanità pubblica

Franco Amoroso, 60 anni, muore il 26 gennaio dopo aver passato ore sul pavimento del pronto soccorso di Senigallia senza ricevere cure adeguate. La sua morte ha riacceso il dibattito sulla crisi della sanità pubblica in Italia, che sembra perdere pezzi giorno dopo giorno. La foto che lo ritraeva sdraiato a terra, stremato e senza assistenza, ha fatto il giro dei social, portando alla luce un problema che molti cittadini vivono in silenzio. La vicenda di Amoroso diventa un simbolo di un sistema che, a volte

È diventato suo malgrado il simbolo della malasanità italiana, il sessantenne Franco Amoroso, malato tumore morto il 26 gennaio, esattamente una settimana dopo l'agghiacciante foto che lo ritraeva sdraiato sul pavimento del pronto soccorso di Senigallia, sfinito da sei ore senza uno straccio di barella. La moglie, furibonda, aveva detto all'Ansa di essere "arrabbiata non solo per lui ma anche per tutte le persone che stavano aspettando lì, qualcuno anche dal giorno prima". Manca il personale, e quel che c'é, sottolineava la donna con sconforto, "lavora correndo". È la realtà media degli ospedali del nostro Paese, che gli italiani subiscono reagendo in due modi: con rassegnazione, o con il ricorso al privato.

