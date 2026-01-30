Scusatemi faccio fatica a respirare | Antonella Clerici confessa in diretta tv la malattia di cui soffre

Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha improvvisamente interrotto il programma per confessare di avere difficoltà a respirare. La conduttrice ha spiegato di soffrire di un problema al diaframma, una condizione che le causa fatica e disagio. La sua rivelazione ha sorpreso pubblico e colleghi, che l’hanno sostenuta subito. Clerici ha mostrato di essere determinata a superare questa situazione.

Anche un caterpillar come lei ogni tanto arranca. Antonella Clerici, punto di forza della Rai con programmi di successo come "È sempre mezzogiorno" ma anche "The Voice Kids" e The Voice Senior" ha confessato in diretta tv di avere un problema al diaframma. "Scusatemi, ma fatico a respirare". La conduttrice nel corso della puntata di oggi, giovedì 29 gennaio, di 'È sempre mezzogiorno' ha parlato apertamente di un problema di salute con cui convive "da tanto tempo": "Lo sapete, io a voi dico tutto", ha aggiunto rivolta ai telespettatori. La conduttrice prima di spiegare ha fatto un lungo sospiro e ha chiesto scusa: "Vi renderete conto che ho un po' di sofferenza".

