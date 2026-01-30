Scuolabus in fiamme ad Ariccia | studenti evacuati strada chiusa e soccorritori sul posto

Un incendio ha coinvolto uno scuolabus ad Ariccia, nei Castelli Romani. Le fiamme sono scoppiate questa mattina, costringendo gli studenti a scappare e a essere evacuati. La strada è stata chiusa al traffico mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma il panico è stato forte tra i bambini e i genitori. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Foto dalla pagina Facebook di Città Futura. Attimi di paura nei Castelli Romani. Momenti di forte apprensione alle porte di Roma, nella zona dei Castelli Romani, dove uno scuolabus con a bordo studenti ha preso improvvisamente fuoco mentre era diretto a scuola. Alte fiamme e una densa colonna di fumo nero si sono levate verso il cielo, risultando visibili anche a distanza e facendo scattare immediatamente l'allarme. L'episodio si è verificato nel territorio di Ariccia, dove sono arrivati in pochi minuti i mezzi di soccorso. Il rogo durante il tragitto verso la scuola. I fatti risalgono alla mattinata di venerdì 30 gennaio 2026, intorno alle 8, quando il pullmino stava accompagnando gli studenti verso il liceo Joyce di Vallericcia.

