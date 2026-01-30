Scuolabus carico di studenti prende fuoco in Italia Strada chiusa soccorsi sul posto

Un mattino normale si è trasformato in un incubo ai Castelli Romani. Uno scuolabus pieno di studenti ha preso fuoco improvvisamente, costringendo le autorità a chiudere la strada per i soccorsi. Fortunatamente, nessuno si è fatto male gravemente, ma il panico tra i ragazzi è stato immediato. Le fiamme hanno bruciato il veicolo in pochi minuti, mentre i pompieri arrivavano sul posto. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa abbia scatenato l’incendio.

Un venerdì mattina che doveva essere come tanti si è trasformato in una manciata di minuti di puro terrore nel cuore dei Castelli Romani. Erano circa le 8:00 di oggi, 30 gennaio 2026, quando il tragitto quotidiano verso la scuola è diventato un incubo di fuoco e fumo per decine di studenti. Un mezzo adibito al trasporto scolastico, carico di ragazzi, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre transitava nel territorio di Ariccia, sprigionando una colonna di fumo denso e nero che ha oscurato il cielo, rendendosi visibile da chilometri di distanza. Il veicolo stava percorrendo l'arteria che collega la parte alta della cittadina verso Genzano, con l'obiettivo di raggiungere il liceo Joyce di Vallericcia.

