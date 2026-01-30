Scuolabus carico di studenti prende fuoco ai Castelli Romani | strada chiusa soccorritori sul posto

Questa mattina, uno scuolabus ha preso fuoco ai Castelli Romani mentre trasportava studenti verso Vallericcia. La strada è stata chiusa, e i soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e aiutare i ragazzi. Nessuno si è fatto male, ma l’incendio ha creato disagio e confusione tra i presenti.

Una frana ha interessato la strada tra Vesima e Arenzano lungo l’Aurelia, provocando la chiusura della carreggiata nel tratto della galleria del Pizzo, sul lato di Genova.

Nella mattina di lunedì 5 gennaio, un incendio si è sviluppato nelle vicinanze di alcune case ad Arenzano.

