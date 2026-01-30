Scuola il Pd contro il ridimensionamento | Zattini e Casara immobili davanti ai tagli di Roma

Il Pd di Forlì si oppone con forza ai tagli nelle scuole. Zattini e Casara criticano duramente il piano di ridimensionamento che prevede la fusione di istituti e si oppongono a ogni tentativo di ridurre i servizi. La discussione si sposta tra i banchi del Consiglio comunale, dove il gruppo democratico ha già annunciato di presentare un ordine del giorno per fermare questa manovra. La questione divide le forze politiche e accende il dibattito tra insegnanti e genitori.

Il gruppo consigliare ha annunciato il deposito di un ordine del giorno per contestare il piano di ridimensionamento che porterà alla fusione dell'Istituto comprensivo "Beatrice Portinari" con l'"Annalena Tonelli" La battaglia per l'autonomia scolastica a Forlì si sposta tra i banchi del Consiglio comunale. Il gruppo del Partito Democratico ha annunciato il deposito di un ordine del giorno per contestare duramente il piano di ridimensionamento che porterà alla fusione dell'Istituto Comprensivo n. 9 "Beatrice Portinari" con il n. 4 "Annalena Tonelli", anche dopo l'intervento dell'assessora alle Politiche Educative Paola Casara.

