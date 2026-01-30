Al Crob di Orbassano parte un nuovo progetto di scrittura terapeutica rivolto alle pazienti oncologiche. L’obiettivo è aiutare le donne a esprimere le proprie emozioni e affrontare meglio il percorso di cura, coinvolgendo anche la mente nel processo di guarigione.

Al Centro di Riferimento Oncologico del Piemonte, a Orbassano, è partito un progetto innovativo che mette al centro della cura non solo il corpo, ma anche la mente. Il programma, chiamato “La parola che cura”, si rivolge a donne affette da tumore al seno e si basa sull’uso della scrittura come strumento terapeutico. L’iniziativa, condotta in collaborazione con psicologi e operatori sanitari del Crob, è stata lanciata nei mesi scorsi e già ha coinvolto diverse pazienti in un percorso che combina terapia psicologica con esercizi di scrittura creativa e riflessiva. L’obiettivo non è solo aiutare le donne a esprimere emozioni complesse legate alla malattia, ma anche favorire un processo di elaborazione del dolore, della paura e del senso di perdita che spesso accompagnano la diagnosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scrittura terapeutica al centro del progetto per pazienti oncologiche al Crob di Orbassano

Approfondimenti su Crob Orbassano

Alla LILT di Benevento sono iniziati i laboratori di bellezza dedicati alle pazienti oncologiche, un percorso che mira a valorizzare il benessere psicofisico durante il percorso di cura.

Al fianco delle pazienti oncologiche, sono in arrivo oltre 43mila euro destinati all'acquisto di parrucche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Crob Orbassano

Argomenti discussi: In memoria di Fulvio Fiori, maestro della parola e della consapevolezza :: Segnalazione a Torino; Discordia, armonia e altri stati d’animo: a Molfetta la terapia emotiva di Mecna; Essere cantautrici donne in un mondo di infliuencer. La sfida di Amanda Roberts contro l'algoritmo.

Scrittura ‘terapeutica’. Elena Belli rapita dal rap, un nuovo libro di rimeL’avevamo lasciata l’anno scorso con la pubblicazione dell’ottavo libro intitolato L’Alfabeto della mia vita … spremuta di arance, ma ecco che Elena Belli torna con un nuovo testo autoprodotto. E se ... ilrestodelcarlino.it

All’interno del ‘BookCity 2023’ di Milano si terrà l’incontro ‘Scrittura & fotografia terapeutica’Milano - Al via la 12esima edizione di ‘BookCity Milano’, la manifestazione culturale, sostenuta dal Comune di Milano, dall’Associazione BookCity e da AIE – Associazione Italiana Editori, volta a ... superabile.it

Career Academy by Eurocultura Lunedì 26.1.2026 ore 20:00-20:45 - Webinar gratuito La scrittura della mente Relatrice: Daniela PLACENTI - Formatrice scrittura terapeutica e consapevole - facebook.com facebook