Scovato dai carabinieri un bivacco per lo spaccio a Piancastagnaio

I carabinieri di Piancastagnaio hanno scoperto un bivacco usato dagli spacciatori nel cuore della zona boschiva. Durante un servizio di controllo, i militari hanno individuato e smantellato il nascondiglio, che era stato allestito per nascondere e distribuire sostanze stupefacenti. L’operazione è il risultato di un’attenta attività di monitoraggio nel territorio, portata avanti con l’aiuto del Nucleo operativo radiomobile di Montalcino e del Nucleo forestale di Abbadia San Salvatore.

PIANCASTAGNAIO – Sono proseguiti i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del cosiddetto spaccio boschivo di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione carabinieri di Piancastagnaio, coadiuvati dal Nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Montalcino e dal Nucleo forestale di Abbadia San Salvatore hanno scoperto e smantellato un ulteriore bivacco usato da spacciatori. I militari sono intervenuti nel bosco adiacente la provinciale 66 della Abetina nel Comune di Piancastagnaio, ai confini con la provincia di Grosseto, quale località di potenziale interesse per gli spacciatori, ove nel tempo erano stati notati possibili assuntori di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Piancastagnaio Spaccio Latitante per spaccio scovato su una barca: blitz dei Carabinieri al Borgo Marinari I Carabinieri di Napoli Scampia hanno arrestato un uomo ricercato dal dicembre 2025, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Hashish, marijuana e cocaina per lo spaccio, arrestato dai carabinieri a ventisette anni Nella serata di domenica, i carabinieri di Amelia hanno arrestato un uomo di 27 anni dell’Amerino per aver trovato in suo possesso sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, tra cui hashish, marijuana e cocaina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Piancastagnaio Spaccio Argomenti discussi: Salerno, carabinieri Nas scoprono macello abusivo in centro: sequestrati prodotti; Ricercato internazionale scovato in un casolare; Ricercato internazionale scovato in un casolare a Farindola; Ricercato internazionale arrestato a Farindola: latitante francese scovato in un casolare. Ricercato internazionale scovato in un casolareEra ricercato da cinque anni in Francia per furto e truffa, in Abruzzo aveva avviato un'attività imprenditoriale ... rainews.it Ricercato internazionale scovato nel Pescarese, era nascosto in un casolare a FarindolaI carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni di nazionalità francese riconosciuto colpevole di diversi reati tra cui furto, appropriazione indebita, truffa e riciclaggio ... ilpescara.it Salerno, carabinieri Nas scoprono macello abusivo in centro: sequestrati prodotti Salerno, carabinieri Nas scoprono macello abusivo in centro: sequestrati prodotti Cronaca 30 gen 2026 - 08:38 In un immobile nel centro storico i militari hanno scovato un local - facebook.com facebook

