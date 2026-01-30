Scoperto tir con tachigrafo truccato | falsava i tempi di guida con un telecomando

Questa mattina a Bari, durante un controllo stradale, gli agenti del Nucleo Autotrasporto hanno fermato un tir e scoperto che il tachigrafo era truccato. I funzionari hanno trovato un telecomando che falsava i tempi di guida, permettendo al conducente di superare i limiti senza essere rilevato. La scoperta apre nuove indagini sulla regolarità dei mezzi in circolazione nella zona.

Proseguono senza sosta i controlli del Nucleo Autotrasporto della Polizia Locale di Bari. Nella giornata di ieri gli agenti hanno fermato un autoarticolato per un controllo su strada che ha portato alla scoperta di un sistema elettronico utilizzato per alterare il funzionamento del tachigrafo.

