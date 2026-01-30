Questa mattina, un incidente gravissimo ha cancellato tre vite sulla strada tra Palermo e Agrigento. Un camion si è scontrato con un’auto medica, provocando la morte di una paziente in dialisi, Giovanna Oddo, e di due operatori sanitari, Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti. L’incidente ha lasciato tutti senza parole, ancora sotto shock per la tragedia che si è consumata in un attimo.

Tre persone hanno perso la vita nel grave incidente stradale sulla Palermo-Agrigento. A bordo dell’ auto medica coinvolta nello scontro con un camion viaggiavano una paziente in dialisi, Giovanna Oddo, e due operatori sanitari, Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. I soccorsi e la gestione della viabilità Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell’ Anas, tre pattuglie della Polstrada di Lercara Friddi e i vigili del fuoco. Per consentire i rilievi è stata disposta la chiusura temporanea della corsia in direzione Agrigento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento: tre morti, due sanitari e una paziente in dialisi

Approfondimenti su Palermo Agrigento

News - Automedica contro camion sulla Palermo-Agrigento. 3 morti. Quanto e sicuro… 30/1/2026

Ultime notizie su Palermo Agrigento

