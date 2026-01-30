Scontro nel Pd sulle pensioni i riformisti difendono l' aumento dell' età

Nel Partito Democratico si riaccende il dibattito sulle pensioni. I riformisti si schierano a favore dell’aumento dell’età pensionabile, mentre la maggioranza si oppone. La discussione diventa sempre più accesa, con i rappresentanti di entrambe le fazioni che cercano di convincere il proprio punto di vista. La tensione tra i gruppi cresce, e ora si aspetta di capire come si svilupperà questo scontro interno.

AGI - Un nuovo fronte di scontro interno fra la maggioranza del Partito Democratico e la minoranza riformista si apre sull' aumento dell'età pensionabile, contrastato dalla maggioranza e difeso dai riformisti. L'antefatto: dal 2029 potrebbero essere necessari 3 mesi in più per andare in pensione, che sommati ai 3 che si aggiungeranno tra 2027 e 2028 in base all' adeguamento periodico dell'aspettativa di vita porterebbero l'età di uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi. Questo, secondo le stime contenute nelle tabelle della Nota di aggiornamento (Rapporto 26) delle 'Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario' elaborate a dicembre 2025 dalla Ragioneria Generale dello Stato. 🔗 Leggi su Agi.it

Dall'aumento dell'età a Opzione donna, le novità sul sistema pensionistico hanno suscitato molte discussioni.

