Scontro nel Pd sulle pensioni i riformisti difendono l' aumento dell' età

Nel Pd scoppia un nuovo scontro tra le fazioni. I riformisti difendono l’aumento dell’età pensionabile, mentre la maggioranza non è d’accordo. La questione divide i membri del partito e rischia di creare tensioni interne. La discussione si fa calda, e ancora non si vede una soluzione chiara.

AGI - Un nuovo  fronte di scontro interno  fra la maggioranza del  Partito Democratico  e la  minoranza riformista  si apre sull' aumento dell'età pensionabile, contrastato dalla maggioranza e difeso dai riformisti. L'antefatto: dal 2029 potrebbero essere necessari 3 mesi in più per andare in  pensione, che sommati ai 3 che si aggiungeranno tra 2027 e 2028 in base all' adeguamento periodico dell'aspettativa di vita  porterebbero l'età di uscita dal lavoro a  67 anni e 6 mesi. Questo, secondo le stime contenute nelle tabelle della Nota di aggiornamento (Rapporto 26) delle 'Tendenze di medio-lungo periodo del  sistema pensionistico  e socio-sanitario' elaborate a dicembre 2025 dalla Ragioneria Generale dello Stato. 🔗 Leggi su Agi.it

