Scomparsa Michelangelo Ciarcia il PD | Sgomenti e atterriti la nostra comunità perde un uomo leale e generoso

La scomparsa di Michelangelo Ciarcia ha colpito profondamente la sua comunità. Il Partito Democratico esprime sgomento e dolore per la perdita di un uomo leale e generoso. La notizia della sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole, e ora si cerca di capire come affrontare questa perdita improvvisa.

"La notizia della morte improvvisa di Michelangelo Ciarcia ci lascia sgomenti, increduli e rende quasi superflue le parole. Ma sentiamo forte l'esigenza di esprimere la nostra vicinanza alla sua famiglia, in particolare all'amato figlio Vittorio, nostro vice segretario, e a tutta la comunità di Venticano che Michelangelo tanto ha amato e per la quale tanto si è prodigato. Oggi l'Irpinia perde un uomo delle istituzioni e la nostra comunità un amico leale e generoso". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico d'Irpinia. Sindaco di Venticano, per anni tesoriere della federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino, presidente dell'Alto Calore Servizi, Michelangelo Ciarcia ha speso la sua vita al servizio delle istituzioni e della politica: "Ha rappresentato – si legge ancora - un riferimento saldo e serio per la nostra comunità.

