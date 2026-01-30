Scommettere su Vitruvio

Questa mattina i residenti di Roma hanno notato i lavori di restauro nella zona della basilica di Vitruvio. La struttura, che ha resistito al tempo, mostra segni di usura e necessita di interventi urgenti. Molti passanti si fermano a osservare le operazioni, chiedendosi quanto ancora possa durare e cosa si farà per preservarla. La zona è diventata teatro di un continuo via vai di operai e attrezzature, mentre gli esperti cercano di capire come salvare un pezzo di storia antica.

