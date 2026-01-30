Sciopero trasporto aereo 31 gennaio | orari voli garantiti e rimborsi

L’11 febbraio, i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet incroceranno le braccia per quattro ore. È uno dei momenti di protesta più attesi nel settore dell’aviazione, con conseguenze che si faranno sentire sui voli programmati. Le compagnie hanno già annunciato alcune modifiche agli orari, mentre molti passeggeri si preparano a possibili disagi e a chiedere rimborsi. La situazione si sbloccherà solo con eventuali accordi tra le parti o con la fine dello sciopero.

Per la data di sabato 31 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero del trasporto aereo. A creare maggiori problemi ai viaggiatori sarà l'astensione dal lavoro del personale navigante (piloti e assistenti di volo) di EasyJet. I dipendenti del vettore britannico incroceranno le braccia per quattro ore, precisamente dalle 13 alle 17. Scioperano anche il personale Enav dell'aeroporto di Verona e quello delle aziende Gda Handling e MH24 nello scalo di Brescia. L'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ricorda che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

