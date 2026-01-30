Scientifica e poliziotti in città | controlli in centro in via Borfuro

Giovedì 29 gennaio, polizia e personale scientifico hanno fatto controlli in centro, in via Borfuro. Agenti in strada e in un albergo hanno portato via un uomo e stanno verificando altri soggetti. L’operazione si è svolta senza incidenti, ma ha attirato l’attenzione dei passanti.

L’OPERAZIONE. Giovedì 29 gennaio agenti in strada e in un albergo: portato via un uomo e accertamenti in corso su altre persone. Non è passata inosservata la presenza della polizia di Stato in via Borfuro a Bergamo, la mattina in strada – dove è stato anche visto portare via un uomo sulla volante – e il pomeriggio all’interno di un albergo. Dalla questura fanno sapere, però, che si tratta di un’indagine ancora in corso e che eventuali risultati operativi saranno resi noti nella giornata di venerdì 30 gennaio. Fatto sta che giovedì mattina due volanti sono arrivate attorno alle 8,30 in via Borfuro e i poliziotti hanno controllato una Fiat Punto posteggiata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

