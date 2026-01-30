Sciacca Pippo Graffeo racconta mezzo secolo di Carnevale al teatro Samonà

Sabato sera il teatro Samonà di Sciacca si riempie per uno spettacolo speciale. Pippo Graffeo, volto storico del Carnevale locale, porta in scena “Sogno di Carnevale”. Lo ha scritto, ideato e interpretato, celebrando così oltre 50 anni di maschere e tradizioni. La serata promette di essere un tuffo nel passato e nelle storie che hanno fatto grande il Carnevale di Sciacca.

Il teatro Samonà di Sciacca ospita sabato 31 gennaio, alle ore 21, "Sogno di Carnevale", lo spettacolo ideato, scritto e interpretato da Pippo Graffeo, figura centrale del Carnevale di Sciacca degli ultimi cinquant'anni. Regista, attore e autore instancabile, Graffeo ripercorre sul palco mezzo secolo di storia, immaginazione e poesia legati a una delle manifestazioni identitarie più profonde della città. Lo spettacolo si configura come un racconto intenso e suggestivo in cui la memoria personale si intreccia con quella collettiva.

