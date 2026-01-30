Sciacalli all' opera dalla Sicilia alla Lombardia

Da Sicilia a Lombardia, alcuni individui approfittano della confusione e si muovono senza scrupoli. Le forze dell’ordine stanno cercando di fermarli, ma sono ancora numerosi e agiscono in modo rapido. La situazione resta critica in diverse zone del paese.

La nazione è una e indivisibile, il popolo è quello italiano, ma gli usi e i costumi, l’amministrazione e la burocrazia tra nord e sud sono molto diversi. Ne abbiamo un esempio in cronaca: tra una settimana si inaugurano i Giochi invernali di Milano -Cortina e il Comitato olimpico ieri ha tributato grandi complimenti al nostro Paese, alla Lombardia e al Veneto; i giochi sono un appuntamento di sport atteso in tutto il mondo, un’intensa sfida organizzativa, un prezioso biglietto da visita internazionale. Contemporaneamente, in Sicilia, a Niscemi, si sta consumando un dramma pluridecennale di cattiva amministrazione, quel paesone è costruito sulla sabbia, come non sia sprofondato prima mi sembra letteralmente un miracolo, tutti sapevano ma è sempre mancato qualcosa per far decollare la soluzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

