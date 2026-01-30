Da Sicilia a Lombardia, alcuni individui approfittano della confusione e si muovono senza scrupoli. Le forze dell’ordine stanno cercando di fermarli, ma sono ancora numerosi e agiscono in modo rapido. La situazione resta critica in diverse zone del paese.

La nazione è una e indivisibile, il popolo è quello italiano, ma gli usi e i costumi, l’amministrazione e la burocrazia tra nord e sud sono molto diversi. Ne abbiamo un esempio in cronaca: tra una settimana si inaugurano i Giochi invernali di Milano -Cortina e il Comitato olimpico ieri ha tributato grandi complimenti al nostro Paese, alla Lombardia e al Veneto; i giochi sono un appuntamento di sport atteso in tutto il mondo, un’intensa sfida organizzativa, un prezioso biglietto da visita internazionale. Contemporaneamente, in Sicilia, a Niscemi, si sta consumando un dramma pluridecennale di cattiva amministrazione, quel paesone è costruito sulla sabbia, come non sia sprofondato prima mi sembra letteralmente un miracolo, tutti sapevano ma è sempre mancato qualcosa per far decollare la soluzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sciacalli all'opera dalla Sicilia alla Lombardia

Approfondimenti su Sciacalli All opera

La recente proclamazione della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità da parte dell'UNESCO mette in luce l'importanza di questa tradizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sciacalli All opera

Argomenti discussi: Identificati gli sciacalli di Davide Borgione: tre indagati per la sua morte in bici; Sfiorato da un’auto e derubato, è caccia agli sciacalli di Davide Borgione; Sciacalli all'opera dalla Sicilia alla Lombardia.

Complottisti e sciacalli tornano alla carica dopo i disastri in Sicilia, rilanciando le immagini di una nave per spacciare l’ennesima bufala. Il copione è sempre lo stesso, dove quando si registrano eventi meteo estremi, una nave viene scelta a caso e la fantasia c - facebook.com facebook

Mi sono imbattuto in un video dei disastri in Sicilia e Calabria. Una marea di insulti. C’è ne fosse uno senza selfie nelle coste Siciliane e Calabresi. Eccoci, usati come bersaglio quando va male e come cartolina quando vi conviene. Non siete critici, siete sciac x.com