Sci di fondo benessere e natura I paesaggi da fiaba di Rio Bianco

Le montagne di Rio Bianco cambiano volto con le stagioni. D’inverno si ricoprono di neve, d’estate si tingono di verde. Due ruscelli scorrono vicini, creando un biotopo unico. È un angolo di natura che invita a praticare sci di fondo e a respirare aria pulita. La bellezza di questi paesaggi attira sportivi e amanti della natura in cerca di benessere.

Alte montagne. Innevate d'inverno, verdissime in estate. Un ruscello (anzi due, che vanno a creare un biotopo unico nel suo genere). Un pianoro ideale per lo sci di fondo, ma anche per fantastiche passeggiate o gite in bici nella bella stagione. Caratteristiche ideali perché la vita scorra con i ritmi della natura per i circa 400 residenti che – a 1335 metri di altitudine – animano il paesino di Rio Bianco, una perla nel cuore della Val Sarentino. Una manciata di case attraversate dalla Statale 508 che conduce a Vipiteno attraverso il Passo Pennes (chiuso in inverno), dove non mancano un bar-pizzeria-ristorante, l'Edelweiss, alcune strutture per visitatori e l' Hotel Murrer

