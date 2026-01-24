Ponte sullo Stretto, si possono dirottare i fondi su Niscemi? ilsole24ore.com
A Grisì inaugurato il nuovo ufficio postale monrealelive.it
“Scelta senza precedenti”. Papa Leone ora vive così: la decisione del pontefice tvzap.it
Giustizia, Nordio all’Anno giudiziario: “Blasfemo dire che la riforma mini l’indipendenza delle toghe” ildifforme.it
300 euro al mese senza Isee: a chi spetta il bonus e come richiederlo ildifforme.it
Conferenza sulla remigrazione, l'opposizione occupa la sala stampa della Camera ilgiornale.it
Rapina con spaccata al ristorante: uno ladro resta in carcere, l'altro subito rimpatriato
Uno resta in galera in Alto Adige, l’altro viene rimpatriato in Tunisia: è la decisione presa lo sco... ► trentotoday.it
Imprenditore e aviatore appassionato, è morto Franco Pasini
All'anagrafe Pietro Francesco Pasini, per gli amici semplicemente Franco: imprenditore stimato ... ► bresciatoday.it
Violento scontro tra furgone e automedica sulla statale 12, tre morti nel Palermitano
(Adnkronos) – C'è anche una donna di 95 in dialisi, G.O., tra le vittime dell'incidente st... ► periodicodaily.com
Gioca 2 euro al 10eLotto e ne vince 20mila
La fortuna fa di nuovo tappa in Umbria. Nuova vincita al 10eLotto in regione. Come riporta Agipronew... ► perugiatoday.it
"La verità strumentale degli affidi illeciti", nuova campagna di sensibilizzazione del movimento centralità familiare
Martedì 3 Febbraio 2026, in Viale San Martino, i membri del Movimento Centralità Familiare di Messin... ► messinatoday.it
Paura a San Martino Valle Caudina vicino Avellino, 39enne spara colpi di fucile contro la casa di un parente
Un soggetto è stato arrestato per detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minacc... ► virgilio.it
Colpa dei sensi, le anticipazioni della fiction con Gabriel Garko
Parte stasera Colpa dei sensi, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Gabriel Garko: ecco le ... ► novella2000.it
Giugliano, bomba al bancomat: caccia ai malviventi ripresi dalle telecamere. Atm nel mirino delle bande
Le telecamere tra via Aniello Palumbo, via Labriola e piazza Gramsci hanno ripreso la banda che la s... ► teleclubitalia.it
Niscemi resta in bilico sulla frana: cosa è successo dal 1997 ad oggi?
Un Paese sull’orlo del collasso, nel senso letterale della dichiarazione. Niscemi continua a rimaner... ► ildifforme.it
L’Università della Calabria brilla nel ranking mondiale: sette discipline tra le migliori al mondo
L’Università della Calabria conferma la sua posizione di eccellenza nel panorama accademico interna... ► laprimapagina.it
Il dialogo silenzioso di Giorgino: tra intimità e parole non dette
Francesco Giorgino torna in onda su Rai1 con la terza stagione di *XXI Secolo*, il talk show che da... ► ameve.eu
Nordio “Blasfemo dire che riforma della giustizia mini indipendenza delle toghe”
ROMA (ITALPRESS) – “Sul versante delle riforme la pagina più significativa è certamente rappresentat... ► iltempo.it
Beni confiscati alla mafia per famiglie delle baraccopoli, nuove assegnazioni e lavori in corso
Prosegue a Messina il percorso di rigenerazione urbana e risanamento delle baraccopoli, con una novi... ► messinatoday.it
Oriocenter: al via le visite guidate gratuite alla mostra “Mi sono innamorato”
Oriocenter apre le porte ad un ciclo di visite guidate gratuite alla mostra Mi sono innamorato, il ... ► bergamonews.it
Maltempo: Abi pronta a bloccare i mutui per Calabria, Sicilia e Sardegna
L’associazione invita le banche ad attuare subito la sospensione non appena i provvedimenti governat... ► reggiotoday.it
Blitz del giudice in condominio: “Quel tetto non è di tutti, la delibera non vale. Stop ai lavori”
Restauro del tetto condominiale “fantasma”, il giudice boccia la delibera condominiale. La Corte d’a... ► perugiatoday.it
NBA, cadono le capoliste Thunder e Pistons. Riscatto per gli Heat di Fontecchio
Los Angeles (Stati Uniti), 30 gennaio 2026 – In questo scampolo iniziale del 2026, gli Oklhaoma City... ► sport.quotidiano.net
Rifiuti tessili abbandonati, blitz della polizia provinciale. Nei guai 42enne, scatta maxi multa | FOTO
Proseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia provinciale di Caserta, impegnata in u... ► casertanews.it
Australian Open: tra poco la semifinale Sinner Djokovic, Jannik a caccia del terzo titolo a Melbourne| Diretta
Ovazione della Rod Laver Arena L'ultima sconfitta di Jannik agli Australian Open risa... ► corriere.it
L'alleanza tra il Parco dell'Adda e le fattorie didattiche del territorio
Il summit nella sede dell'ente a Villa Gina: "Insieme per ambiente, attività agricole e fo... ► leccotoday.it
Fuori dal centro commerciale lo store della droga, la consegna della cocaina avveniva nel parcheggio
L’uomo che ha ceduto la droga è stato identificato e, a seguito di perquisizione estesa al proprio d... ► riminitoday.it
Gli artigiani insegnano il mestiere nelle aule scolastiche
Il progetto parte al Vendramin-Corner di Venezia in collaborazione con Confartigianato. Focus su imp... ► veneziatoday.it
Centenario dalla scomparsa di Luciano Tavazza: evento commemorativo all'Auditorium Versaci
LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: condizioni al limite, partenza rinviata alle 13.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DALLE 10.00 I PET... ► oasport.it
Papa Leone XIV abiterà in una mansarda. La scelta “non convenzionale” sul solco di Francesco
Città del Vaticano, 30 gennaio 2026 – Papa Leone XIV ha deciso di non trasferirsi nell’appartamento... ► quotidiano.net
Montalbano Elicona, 593 mila euro per riqualificare la scuola Roncalli
Montalbano Elicona potrà presto contare su una scuola più sicura, moderna e accessibile. Un finanzia... ► messinatoday.it
La lite in casa, le urla, l'allarme dei vicini: i pompieri sfondano la porta
Pomeriggio movimentato in Via degli Alpini a Sanpolino: i Carabinieri di Brescia e i Vigili del Fuoc... ► bresciatoday.it
Cuori 3, la sfida impossibile delle Molinette: tra trapianti record e amori che non guariscono mai
Il medical drama che ha stregato l’Italia riparte col botto: Delia e Alberto di nuovo in corsia, ma ... ► novella2000.it
Bilancio 2026–2028, il Consiglio comunale di Napoli approva: più risorse per welfare, scuole e città
Via libera dell’Aula del Consiglio comunale di Napoli allo schema di bilancio di previsione 2026–202... ► 2anews.it
Cuba non si piega alla minaccia dei dazi Usa: “Sono atto di brutale aggressione”
L’Avana condanna il decreto firmato da Donald Trump sui dazi contro i Paesi che vendono petrolio all... ► ildifforme.it
Vadese in fuga, Mombaroccio cerca il sorpasso nella corsa al primo posto
La Vadese rimane al comando del girone A di Seconda categoria, nonostante la sconfitta casalinga co... ► ameve.eu
Il soft power risorsa per i Paesi. Rutelli: “Con il potere dolce si guadagna, in ogni senso”
Roma, 30 gennaio 2026 – Il soft power non è un concetto astratto, né una categoria buona solo per i... ► quotidiano.net
Ascolti tv, i dati del 29 gennaio 2026
Bene Don Matteo Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha conquistato... ► 361magazine.com
Cucinare bene richiede tempo. Mangiare bene no
Quando la cucina di qualità diventa un alleato della vita quotidiana Cucinare bene richiede temp... ► puntomagazine.it
Arredare casa: il servizio a 360° di un nuovo store a Carpi
La casa non è solamente lo spazio fisico in cui viviamo ma anche il luogo speciale e intimo dove pas... ► modenatoday.it
Teatro Armonia, gran finale di rassegna con “Minchia signor tenente”
In Champions League vanno avanti i club più ricchi: è darwinismo applicato al calcio (Gazzetta)
In Champions League spesso le squadre più forti coincidono con quelle più ricche. Non a caso 7 degl... ► ilnapolista.it
Rottamazione cartelle esattoriali 2026, Federconsumatori Parma offre uno sportello dedicato
Una notizia importante per i contribuenti riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali 2026, ... ► parmatoday.it
SuperEnalotto, due vincite da 89mila euro e Jackpot a 113,2 milioni
Continua ad aumentare del Jackpot di SuperEnalotto he arriva a 113,2 milioni di euro perché il “6” c... ► ilgiornale.it
Zone rosse, tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei Carabinieri
Tra Novi Sad, zone limitrofe alla stazione e Giardini Ducali: i militari hanno fermato diverse perso... ► modenatoday.it
Referendum,Nordio: dibattito sia pacato
11.11 "Ritengo blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare il principio di indipendenza e ... ► televideo.rai.it
Offspring. Between nature and code
Il cappotto blu si impone come elemento essenziale del guardaroba royal, interpretato con coerenza e personalità
Il cappotto blu si impone come elemento essenziale del guardaroba royal, interpretato con coerenza,... ► amica.it
“Ho perso due figli”. Il dramma del volto della televisione: “Ora vorrei adottarne uno”
La showgirl e attrice sarà tra le protagoniste della prossima puntata di Storie al bivio, il progra... ► caffeinamagazine.it
Stadio 'Piccirillo', la pazienza dei tifosi è finita. Esplode la protesta ultras: "Siamo stanchi di aspettare"
La pazienza è finita. Dopo mesi di attese, rinvii e risposte mai arrivate, la vicenda dei lavori di ... ► casertanews.it
Farmaci anti obesità e fertilità: la scoperta firmata Fondazione Foresta
Ricercatori dell’Università di Padova individuano un effetto diretto dei farmaci anti-obesità sulla ... ► padovaoggi.it
La fiamma olimpica, un fuoco che attraversa i secoli
Accesa a Olimpia, in Grecia, e affidata a una staffetta che attraversa Paesi e continenti fino alla ... ► sondriotoday.it
Norton Cuffy Inter, la Juve valuta le alternative: non solo Mingueza, si guarda in Spagna, Germania ed Olanda. Di chi si tratta
di Redazione JuventusNews24Norton Cuffy Inter, Juve in stallo col Genoa per le richieste economiche:... ► juventusnews24.com
Rapina al supermercato e fuga armata: 3 arresti dopo un inseguimento da film a Casandrino
Colpo in un supermercato di Casandrino, poi la fuga su un’auto rubata e un inseguimento di sei chilo... ► 2anews.it
A Grisì inaugurato il nuovo ufficio postale
Il nuovo ufficio postale si configura con una postazione a sportello per tutte le operazioni finanzi... ► monrealelive.it
Cadute, neve e lo spavento di Lindsey Vonn: cancellata la discesa di Crans Montana
La discesa libera femminile di Crans Montana è stata cancellata. Una decisione arrivata dopo la par... ► oasport.it
Bufera sulla conferenza di Casapound alla Camera: le opposizioni occupano l'aula prenotata dal calabrese Furgiuele
Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs sta occupando la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, è... ► gazzettadelsud.it
Testo e significato di Sì lo so, Ditonellapiaga si prepara a Sanremo 2026 parlando di un periodo di confusione
Ditonellapiaga ha pubblicato Sì lo so, canzone che anticipa "Che fastidio!", brano che porterà al pr... ► fanpage.it
Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 30 all'1 febbraio
Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcun... ► livornotoday.it
Gamec, le minoranze all’attacco: «Gestione opaca e irresponsabile»
IN CONSIGLIO. L’assessore Valesini: vicenda incresciosa per i ritardi ma trasformata in presunte ina... ► ecodibergamo.it
Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: quando parla il tecnico bianconero alla viglia del match. L’orario ufficiale
di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: il tecnico presenterà la sfid... ► juventusnews24.com
Atalanta, l’attacco si ristruttura a fine mercato? C’è interesse intorno a Lookman e Kamaldeen
Botti di fine mercato in vista in casa Atalanta? Dopo l’acquisto di Raspadori e le due cessioni di ... ► bergamonews.it
Allerta spoofing nel Salento: i truffatori si mascherano dietro il numero della questura
Numeri falsificati sui display per richiedere denaro, la polizia lancia l’allarme. Ultimamente si è ... ► lecceprima.it
Kremlin says Trump asked Putin to halt strikes on Kyiv until February 1
MOSCOW, Jan 30 (Reuters) - The Kremlin said on Friday that Russian President Vladimir Putin had rece... ► internazionale.it
Grave marginalità, un passo avanti verso i progetti Pnrr
Avviata la procedura di co-programmazione inerente la gestione dei progetti PNRR “Housing first” e “... ► ilpiacenza.it
Mara Favro, anche per il tribunale va tutto archiviato: stop alle indagini sulla donna di Susa trovata morta nei boschi
Tutto archiviato. Termina così l’inchiesta sulla morte di Mara Favro, la cameriera di Susa scomparsa... ► torinotoday.it
Olimpiadi, i conti di Sala: “In arrivo 400mila persone in più, bene per la reputazione di Milano”
Milano, 30 gennaio 2026 – Olimpiadi invernali, ci siamo. Manca appena una settimana a un appuntamen... ► ilgiorno.it