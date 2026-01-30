Schedatemi pure | anche da Messina la protesta dei docenti contro il questionario di Azione Studentesca

La tensione tra i docenti di Messina e il movimento Azione Studentesca cresce. Questa mattina, alcuni insegnanti si sono riuniti per protestare contro il questionario lanciato dall’associazione studentesca, che ha suscitato molte polemiche tra il mondo della scuola. La questione divide ormai gli insegnanti, alcuni criticano l’iniziativa, altri chiedono di rispettare la libertà di espressione degli studenti. La protesta si è fatta sentire davanti alle scuole cittadine, mentre il dibattito continua a infiammare il territorio.

L'iniziativa di Daniele Ialacqua dopo il sondaggio lanciato nelle scuole per chiedere di segnalare i casi di propaganda di sinistra Sale anche a Messina il livello dello scontro attorno all’iniziativa “La scuola è nostra”, promossa nelle scorse settimane da Azione Studentesca. Il movimento giovanile di destra ha lanciato un questionario rivolto agli studenti, con l’obiettivo dichiarato di fotografare lo stato della scuola italiana, ma inserendo tra le domande un riferimento esplicito ai “professori di sinistra” accusati di fare propaganda durante le lezioni. Un passaggio che ha innescato reazioni durissime nel mondo della scuola, dei sindacati e della politica.🔗 Leggi su Messinatoday.it

