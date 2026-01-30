Scattano gli aumenti per la Naspi come cambia l' assegno di disoccupazione

A partire dal 2026, chi riceve la Naspi vedrà un incremento degli importi dell’indennità di disoccupazione. Le nuove norme prevedono che l’assegno di disoccupazione sarà più alto rispetto agli anni passati, offrendo così un aiuto maggiore a chi si trova senza lavoro. Le modifiche entreranno in vigore tra pochi mesi e riguarderanno anche chi riceve l’integrazione salariale.

L'Inps ha definito i nuovi importi massimali. Le novità per chi usufruisce delle varie forme di integrazione del reddito Chi riceve la Naspi (l'indennità di disoccupazione) o l'assegno di integrazione salariale vedrà aumentare gli importi nel 2026. Lo ha ufficializzato l'Inps con una circolare. La Naspi è la "nuova assicurazione sociale per l'impiego", si tratta dell'indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l'occupazione inclusi apprendisti, soci lavoratori di cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Naspi Aumenti

A partire da febbraio 2026, le pensioni subiranno un aumento grazie alla perequazione, stabilita all'1,4% in base all'inflazione prevista.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pensione di Reversibilità 2026: Aumenti e Nuovi Tagli Cosa Cambia Davvero

Ultime notizie su Naspi Aumenti

Argomenti discussi: EFFETTI SULLA PENSIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL 2022/2024: COSA C'E' DA SAPERE; Industria Alimentare: scattano ulteriori aumenti in busta paga; A Gallarate scattano gli aumenti alla Fondazione Scuole Materne. Scelta dell'amministrazione; Stipendi scuola, al via da domani il pagamento di arretrati e aumenti contrattuali: Anief lancia l’allarme sui cedolini con importi sbagliati e spiega come fare i controlli.

Sigarette, oggi scattano gli aumenti: quanto costerà fumare in Italia, la tabella dei rincariA differenza dei primi aumenti dell’anno, che hanno interessato numerosi marchi di sigarette, i rincari del 30 gennaio 2026 riguardano altre categorie di ... thesocialpost.it

Tabacchi, oggi scattano nuovi prezzi per il trinciato e non solo: la tabella ufficiale degli aumentiDa oggi, venerdì 30 gennaio 2026, parte ufficialmente una nuova ondata di rincari per alcuni prodotti di tabaccheria: tabacco trinciato, sigari e sigaretti ... fanpage.it

Leggi l'articolo - Sosta a pagamento a Biella, dal 2 febbraio scattano gli aumenti #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella - facebook.com facebook

#TrentinoAltoAdige,regione a #stipendio speciale per #sindaci,consiglieri,assessori.Con il 2026,scattano gli aumenti fino al 20% per una spesa di oltre 9 mln di € in più. I #consiglieri di Trento e Bolzano passeranno dal gettone di presenza ad uno stipendio di x.com