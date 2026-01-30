Sbanda autocarro a Cadelbosco Sotto due uomini in ospedale

Questa mattina un autocarro è uscito di strada a Cadelbosco Sotto, vicino a Cadelbosco Sopra. Due uomini sono rimasti feriti e portati in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno lavorato per estrarli e trasportarli in pronto soccorso. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi si svolgevano.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 30 gennaio 2026 – Soccorsi mobilitati in forze in mattinata per un incidente accaduto alla periferia di Cadelbosco Sopra. Poco prima delle 8 un autocarro in uso a una impresa di servizi di Reggio è finito fuori strada mentre stava percorrendo l'ex Statale 63 tra Cadelbosco Sotto e Santa Vittoria. Il veicolo si è poi fermato ribaltato su un fianco. A bordo due uomini dipendenti della ditta, rimasti feriti e poi trasportati all'ospedale di Guastalla, con traumi vari ma non in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati due ambulanze della Pubblica assistenza e Croce rossa, automedica, autoinfermieristica con i vigili del fuoco d i Guastalla, oltre ai carabinieri per effettuare gli accertamenti tecnici.

