sassuolo il giorno di nzola ora occhio alla difesa

Oggi potrebbe essere il giorno di M’Bala Nzola a Sassuolo. Dopo settimane di trattative, tutto sembra ormai pronto per l’annuncio ufficiale. Il giocatore si prepara a firmare e a vestirsi con la maglia neroverde. Ora il focus si sposta sulla difesa, che dovrà essere pronta a supportare il nuovo attaccante. La squadra si prepara a ricevere il suo nuovo compagno d’attacco, mentre i tifosi aspettano con ansia l’esito della trattativa.

di Stefano Fogliani SASSUOLO La lunga marcia è finita. E, al netto delle possibili sorprese che caratterizzano il mercato di gennaio, sembra davvero essere la volta buona, nel senso che oggi sarà il giorno dell’ufficialità per il passaggio di M’Bala Nzola al Sassuolo. I neroverdi hanno portato a termine la (faticosa) trattativa con la Fiorentina (proprietaria del cartellino dell’attaccante angolano) e oggi dovrebbero andare, come si dice in gergo, a dama, dando concretezza ad un percorso che si trascina ormai da settimane. Erano infatti i giorni immediatamente successivi all’Epifania che Nzola usciva, dopo 16 presenze e 3 gol (due su rigore compreso quello al Sassuolo lo scorso 27 novembre), dai piani tecnici del Pisa, cui era approdato in prestito dalla già citata Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La possibilità di un trasferimento di Muharemovic all'Inter potrebbe concretizzarsi già a gennaio, aprendo nuove opzioni per la difesa dei nerazzurri.

