Le scuole italiane stanno adottando nuove misure disciplinari, tra cui l’allontanamento dalle lezioni, per alcuni studenti. Sono state predisposte strutture specifiche per accogliere i ragazzi sospesi, come previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025. La decisione mira a gestire meglio i comportamenti fuori norma e garantire un ambiente più sicuro nelle scuole di tutta Italia.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". Gli Uffici Scolastici regionali hanno pubblicato un Avviso per stilare un elenco di enti, associazioni ed enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni.

SCUOLA/ Allontanamento dalle lezioni (ex sospensione), i gravi ritardi bloccano dirigenti e disciplinaL’allontanamento dalle lezioni necessita di enti appositi, extra-scolastici, perché la scuola non può farsene carico. Ma il centralismo sta frenando tutto ... ilsussidiario.net

Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante Regolamento recante ... orizzontescuola.it

