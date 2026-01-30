Santià salvare il Cro e impoverire Pordenone è una scelta suicida

Pordenone in Salute mette in guardia contro la proposta di salvare il Cro a scapito del Santa Maria degli Angeli. I consiglieri della lista Civica definiscono questa scelta “suicida” e sottolineano che non può essere accettata. La questione divide ancora la città, mentre si cerca di trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutti.

Pordenone in Salute non ci sta. Salvare il Cro impoverendo il Santa Maria degli Angeli è una soluzione "suicida" secondo i consiglieri della lista Civica e non può essere accettata. "L’operazione per salvare il Cro è di per sé allarmante. Lascia intendere, infatti - attacca Elvia Micheli - che l’Istituto oncologico di Aviano necessiti di un intervento straordinario per restare in piedi e che tale intervento consista nel trasferimento di funzioni fondamentali come Anatomia Patologica, Oncologia ginecologica e la chirurgia senologica dal Santa Maria degli Angeli al Cro stesso. Un’operazione definita di “razionalizzazione e ottimizzazione”, ma che nei fatti appare come l’impoverimento di un presidio ospedaliero per rafforzarne un altro.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

L’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone rischia di perdere il servizio di Anatomia Patologica, che potrebbe essere trasferito al CRO di Aviano.

