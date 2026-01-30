Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston con la consapevolezza che, alla fine, la decisione se cantare o meno spetta a Carlo Conti. Durante il suo live a Milano, l’artista si è lasciato andare a qualche battuta, confermando che la partecipazione alla prossima edizione del festival dipende dal conduttore. Lauro ha detto che il ritorno a Sanremo resta un’emozione forte, ma sottolinea che la scelta finale non è nelle sue mani.

Achille Lauro live Milano – Ph. Luca D’Amelio SANREMO – “Tornare a Sanremo è sempre una grande emozione. Poi con Carlo, con lo splendido Sanremo che abbiamo fatto l’anno scorso, con ‘Incoscienti giovani’. Non potevo chiedere di meglio”. Così Achille Lauro in collegamento al Tg1 ha commentato la sua partecipazione come co-conduttore alla seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Alla domanda su una possibile esibizione canora, l’artista rimette la decisione al direttore artistico: “Comanda Carlo. Io sono solamente un umile co-conduttore in questo caso. Vedremo”. Un’ipotesi che lo stesso Carlo Conti non esclude, pur confermando la centralità del suo ruolo di presentatore: “Vedremo se c’è tempo, ma sicuramente farà il co-conduttore per tutta la sera”, ha affermato, aggiungendo che Lauro saprà farlo “dall’alto della sua arte, con grande leggerezza e grande intelligenza”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sanremo 2026, Achille Lauro: “Cantare? Decide Carlo Conti”

