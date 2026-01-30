Sanità a Roma | il volto nuovo del San Giovanni Addolorata

Questa mattina, a Roma, è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata. Presenti le autorità e molti cittadini, che hanno potuto vedere le nuove strutture, tra cui il reparto di Ortopedia e l’atrio centrale riqualificato. L’evento segna un passo importante per migliorare i servizi sanitari nella Capitale.

Cosa: Inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso, del reparto di Ortopedia e dell'atrio centrale riqualificato. Dove e Quando: Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Roma; 29 gennaio 2026. Perché: Un investimento di 5 milioni di euro per coniugare l'efficienza tecnologica con l'umanizzazione delle cure in vista del Giubileo. La sanità laziale compie un passo decisivo verso l'ammodernamento e l'accoglienza con l'inaugurazione dei nuovi spazi presso l' Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e dei vertici della sanità regionale, è stato presentato un ambizioso progetto di riqualificazione che non riguarda solo le infrastrutture, ma il concetto stesso di assistenza al paziente.

