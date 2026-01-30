San Venturi blinda la capolista Arezzo notte fonda per il Livorno punito dall’ex Gori

Venerdì sera di passione per le squadre toscane in Serie C. L’Arezzo ha difeso con forza la sua posizione di testa, battendo il Livorno in una partita combattuta. Per i labronici, notte dura: l’ex Gori ha deciso il match con un gol che ha lasciato pochissime speranze di recupero. La classifica si fa ancora più interessante, con i toscani che continuano a spingere verso la promozione.

Venerdì sera a due facce per le toscane impegnate negli anticipi della 24esima giornata di Serie C (Girone B). Se la capolista Arezzo riesce a uscire indenne da una trasferta trappola grazie al suo portiere, il Livorno affonda sotto i colpi di un “ex” scatenato. ASCOLI LIVORNO. ASCOLI – È una serata da dimenticare per il Livorno. Allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” va in scena un monologo bianconero, almeno nella prima frazione. L’Ascoli batte gli amaranto per 3-1, costruendo la vittoria su una partenza sprint e sfruttando le amnesie difensive degli ospiti. L’avvio è shock per la squadra toscana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

