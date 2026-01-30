San Martino Valle Caudina arrestato 39enne in flagranza di reato per aver esploso colpi d' arma da fuoco

I carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 39 anni che ieri sera ha sparato colpi d’arma da fuoco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato colto in flagrante mentre commetteva il reato. Durante il blitz, i militari gli hanno trovato le armi e gli hanno contestato i reati di detenzione e porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minaccia. La scena si è svolta nel centro del paese, con i residenti che si sono spaventati per il

L'intervento dei militari dell'Arma è avvenuto in piazza I Maggio, dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno riscontrato che l'uomo avrebbe esploso due colpi con un fucile, non ancora rinvenuto, verso l'abitazione di un parente residente nel suo stesso condominio. Subito dopo i fatti, il 39enne si sarebbe allontanato a bordo della propria autovettura. Nel giro di pochi minuti, l'uomo è stato rintracciato dagli operanti mentre percorreva a piedi una strada del centro abitato. D'intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l'arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

