San Marco dei Cavoti l’opposizione | Partecipanti al progetto GOL non pagati Situazione inaccettabile

Il consigliere di minoranza di San Marco dei Cavoti, Donato Costantini, ha scritto al sindaco e agli uffici comunali per denunciare che i partecipanti al progetto GOL non hanno ancora ricevuto i soldi. La situazione è considerata inaccettabile e ora si attende una risposta ufficiale.

Tempo di lettura: 1 minuto Il Consigliere comunale di minoranza Donato Costantini ha inviato una segnalazione formale al Sindaco e agli uffici competenti del Comune di San Marco dei Cavoti per denunciare il mancato pagamento dei partecipanti al progetto GOL, finanziato dalla Regione Campania. “Nonostante l’impegno e la partecipazione alle attività previste – spiega Costantini – i beneficiari non hanno ancora ricevuto i compensi relativi ai mesi di novembre e dicembre. Siamo ormai a fine gennaio e il progetto risulta già concluso, ma i pagamenti non sono stati erogati. È una situazione grave e inaccettabile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

