San Giuseppe Jato accoglie una delegazione di magistrati cileni

San Giuseppe Jato ha ricevuto oggi una delegazione di venti magistrati cileni della Fiscalía Supraterritorial del Cile. I giudici sono in Italia per una visita ufficiale, promossa dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana (Iila). La visita mira a rafforzare i rapporti tra le istituzioni giudiziarie dei due paesi e favorire lo scambio di esperienze. I magistrati cileni hanno visitato alcune sedi giudiziarie del territorio e incontrato le autorità locali. La giornata si è conclusa con un confronto aperto su temi di

I saluti nell’Aula consiliare e poi tappa al Giardino della Memoria. Il sindaco Siviglia: “Confronto interessante sulla gestione dei beni confiscati” Accompagnati dal console onorario del Cile, Achille Chiriaco, a guidare i magistrati cileni è stato il procuratore generale Ángel Valencia Vásquez. Obiettivo della vista rafforzare le capacità operative e investigative dei membri di questa Procura, attraverso l’approfondimento del modello antimafia italiano. Il percorso della delegazione, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Roma e Napoli, ha visto nella mattinata la visita al Tribunale di Palermo, dove i magistrati sono stati accolti dal Procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio de Lucia e dal procuratore generale Lia Sava.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su San Giuseppe Jato Delegazione Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo Tra San Cipirello e San Giuseppe Jato si svolgeranno, da domani a lunedì, iniziative in memoria di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia nel 1996 all’età di 14 anni. San Giuseppe Jato ricorda Giuseppe Di Matteo: il sindaco rilancia la lotta all’omertà Il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, ha ricordato Giuseppe Di Matteo durante una cerimonia nel Giardino della Memoria, sottolineando l’importanza della legalità e della lotta all’omertà. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Giuseppe Jato Delegazione 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, il fratello: gesto imperdonabileCommemorato a San Giuseppe Jato Giuseppe Di Matteo, ucciso ferocemente 30 anni fa dalla mafia. Una tragica vicenda che lascia aperta una ferita e continua a scuotere le coscienze, per la vile ... rainews.it Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo(Adnkronos) – Tre giorni di iniziative tra San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, per ricordare Giuseppe Di Matteo, assassinato dalla mafia a soli 14 anni, nel 1996. A trent’anni da quell ... msn.com Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsiconuovo : L’Arcivescovo, a nome dell’intera comunità diocesana, partecipa con profondo dolore per la dipartita di don Peppino Nolè, già parroco della comunità San Giuseppe Lavoratore di Potenza. La Chiesa di - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.