San Ferdinando | rinvenuti dalla Polizia di Stato un ordigno numerosissime munizioni e un’arma

La Polizia di Napoli ha fatto un blitz nel quartiere di San Ferdinando. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato un ordigno, molte munizioni e un’arma. L’intervento arriva dopo alcune segnalazioni e si inserisce in un’azione più ampia contro il crimine nel territorio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’operazione ha portato al sequestro di materiali pericolosi e di oggetti falsificati. Le forze dell’ordine continuano le indagini per capire meglio cosa ci fosse dietro a questa scoperta.

Napoli, blitz della Polizia a San Ferdinando: sequestrati arma, munizioni, tabelle contraffatte e ordigno esplosivo. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito una serie di perquisizioni nell'ambito di un'attività finalizzata alla ricerca di armi. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato San Ferdinando, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rinvenuto, in un'area comune di uno stabile in zona San Ferdinando, una pistola revolver, 5 targhe di motoveicoli contraffatte, numerosissime munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettile e diverso materiale per camuffamento, tra cui parrucche e una maschera in silicone.

