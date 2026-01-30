Domenica di emozioni al campo Nelson Mandela, dove l’Unione Rugby San Benedetto ospita il Paganica Rugby. Una partita che unisce passione e ricordo, in un giorno dedicato a commemorare Camiscioni. Tifosi e atleti si preparano a vivere un match intenso, tra spirito sportivo e memoria condivisa.

Sarà una domenica dal respiro solenne quella che attende il campo Nelson Mandela dove, l’ Unione Rugby San Benedetto ospiterà il Paganica Rugby in una sfida che intreccia agonismo sportivo e memoria condivisa. In palio punti pesanti per la classifica, ma anche un momento di profondo significato simbolico nel nome di Pierluigi Camiscioni, figura capace di unire storie, territori e valori del rugby italiano. Il match, valido per il campionato di Serie A, nasce sotto il segno di una doppia tensione: quella della competizione e quella del ricordo. La società rossoblù ha infatti istituito il Premio Fair Play ’Pierluigi Camiscioni’, che verrà consegnato al termine dell’incontro al giocatore distintosi per correttezza, lealtà e rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto e Paganica ricordano Camiscioni

Approfondimenti su San Benedetto Paganica

Nella notte di San Silvestro a San Benedetto del Tronto si è verificata una rissa violenta con diverse persone rimaste ferite.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Benedetto Paganica

Argomenti discussi: San Benedetto e Paganica ricordano Camiscioni; Unione–Paganica, sfida di cuore e battaglia: al Mandela il rugby celebra Camiscioni; Fi.Fa. Security URSBT-Paganica Rugby, una sfida nel nome di Pierluigi Camiscioni; Rugby, Serie A: Paganica sconfitta a Prato sotto la pioggia.

San Benedetto e Paganica ricordano CamiscioniSarà una domenica dal respiro solenne quella che attende il campo Nelson Mandela dove, l’Unione Rugby San Benedetto ospiterà il Paganica Rugby in una sfida che intreccia agonismo sportivo e memoria ... ilrestodelcarlino.it

Sfida ad alta intensità e amicizia storica: l’Unione Rugby attende il Paganica nel nome di CamiscioniLobrauco avvisa: Sarà battaglia vera, classifica bugiarda. Istituito il premio Fair Play per onorare il legame tra il campione e il club abruzzese ... rivieraoggi.it

Interessate la zone di via Giamaica e in via San Benedetto da Norcia #InCitta - facebook.com facebook