Salvatore Campolongo da domani nuovo comandante dei Vigili del Fuoco | Si lavorerà in continuità

Domani Salvatore Campolongo prende il comando dei Vigili del Fuoco di Napoli. Con un breve messaggio, promette di lavorare in continuità, puntando su sintonia, soccorso e sistema. Campolongo assicura che continuerà sulla strada tracciata, rafforzando il lavoro già avviato e mantenendo il rapporto con il territorio. La sua nomina arriva in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza, e lui si impegna a garantire la continuità delle operazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sintonia, soccorso, sistema “. Su queste basi portanti si baserà la nuova mission del nuovo comandante del Vigili del Fuoco Salvatore Angelo Campolongo che da domani sarà la guida del comando di via Capodimonte. Oggi il passaggio di consegne simbolico da parte del Comandante Mario Bellizzi. Il comandante uscente Bellizzi assumerà un nuovo incarico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dopo essere stato nel Sannio per circa quattro anni. Il comandante Campolongo ha sottolineato come dal punto di vista del nuovo mandato si punterà ad un riassetto del Corpo ma in continuità rispetto al lavoro volto da Bellizzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salvatore Campolongo da domani nuovo comandante dei Vigili del Fuoco: “Si lavorerà in continuità” Approfondimenti su Salvatore Campolongo Italia Alberto Maiolo è il nuovo comandante dei vigili del fuoco Alberto Maiolo, 55 anni, originario del Friuli e laureato in Ingegneria a Trieste, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Venezia. Michele Castore è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Monza Michele Castore, classe 1970, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Monza. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Tania Miele. mikeeysmind · Papaoutai (Afro Soul). “Un viaggio tra le nuvole con un orso sognatore, che solca il cielo a bordo di una mongolfiera, dove la magia dell’avventura incontra la dolcezza di un mondo incantato.” Benvenuto Riccardo Salvatore Capolo - facebook.com facebook

