Salta lo scambio tra il laziale e Ngonge | i rossoblù si rifanno sotto Fase di attesa per Beltran In tanti su Dominguez | Italiano frena Noslin nuovi contatti Anche il Cagliari su Benja

Dopo aver chiuso l’Europa League, il Bologna si concentra sul mercato. La società cerca una punta, ma solo se uno tra Dallinga e Immobile lascia la squadra. Intanto, salta lo scambio tra il laziale e Ngonge, e i rossoblù si rifanno sotto. In attesa di novità su Beltran, ci sono anche nuovi contatti per Noslin, mentre il Cagliari si muove su Benja. Italiano frena su Dominguez, la corsa alle ultime trattative entra nel vivo.

Archiviata l'Europa League, il rush finale del mercato può entrare nel vivo: obiettivo del Bologna, in primis, una punta, a patto però che esca uno tra Dallinga e Immobile. In alternativa, un centrocampista offensivo, ma non è ancora da escludere che il club di Saputo possa battere due colpi. Dopo il sondaggio di tre giorni fa per Noslin (26) con la Lazio, ieri il Bologna è tornato a bussare alla porta di Lotito. L'obiettivo pareva sfumato, visto il possibile scambio Noslin-Ngonge con il Torino e l'inserimento del Monaco. Ma Ngonge è diretto in Spagna, il Monaco non ha affondato e il Bologna ha ribadito l'interesse in caso la Lazio aprisse al prestito con diritto di riscatto dell'Olandese, che può essere impiegato da esterno d'attacco o di punta.

