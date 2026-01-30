Salerno scoperta macellazione clandestina nel centro storico

Le forze dell’ordine hanno scoperto una macellazione clandestina nel cuore del centro storico di Salerno. Durante un’operazione, hanno trovato un immobile usato in modo irregolare, in pessime condizioni igienico-sanitarie. Gli agenti hanno sequestrato il luogo e avviato le verifiche per capire chi ci fosse dietro questa attività illegale. La scoperta ha messo in allarme i residenti e le autorità, che promettono di intensificare i controlli.

Un'operazione coordinata delle forze dell'ordine e degli enti di controllo ha portato alla scoperta di una attività di macellazione clandestina nel centro storico di Salerno, all'interno di un immobile utilizzato in modo irregolare e in gravi condizioni igienico-sanitarie. L'intervento, eseguito su disposizione dell'Autorità giudiziaria, ha visto impegnati i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità insieme a personale dell'Arma territoriale, dell'Ispettorato del Lavoro, della Polizia Municipale e dell'Asl. All'interno del locale sono stati rinvenuti ambienti non idonei alla lavorazione degli alimenti, con diffusa sporcizia, superfici non sanificabili e presenza di infestanti.

