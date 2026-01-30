Salerno macellazione clandestina gestita da extracomunitario | sequestrati 6 quintali di carni

I militari di Salerno hanno scoperto una macellazione clandestina gestita da un extracomunitario. Durante i controlli, hanno sequestrato circa sei quintali di carne. Le condizioni igienico-sanitarie erano pessime, con sporco diffuso e infestanti ovunque. La carne è stata sequestrata e l’uomo denunciato.

Una vasta operazione interforze nel centro storico di Salerno ha portato alla scoperta di una macelleria clandestina e di gravi irregolarità in diversi esercizi commerciali etnici L’intervento, coordinato dai Carabinieri del NAS e della locale Compagnia, ha visto il coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro, della Polizia Municipale e dell’Asl. Il fulcro dell’indagine è un immobile adibito abusivamente alla macellazione clandestina, gestito da un cittadino extracomunitario. Durante l’ispezione, disposta dalla Procura della Repubblica, i militari hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie definite “pessime”, con sporco diffuso e presenza di infestanti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Salerno, macellazione clandestina gestita da extracomunitario: sequestrati 6 quintali di carni Approfondimenti su Salerno Macellazione Clandestina Salerno, scoperta macellazione clandestina nel centro storico Le forze dell’ordine hanno scoperto una macellazione clandestina nel cuore del centro storico di Salerno. Nas di Salerno: sequestrati addobbi, decorazioni e sei quintali di alimenti tipici del Natale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Salerno Macellazione Clandestina Macellazione clandestina a Salerno, sequestrati 6 quintali di carniSALERNO (ITALPRESS) – Una vasta operazione interforze nel centro storico di Salerno ha portato alla scoperta di una macelleria clandestina e ... iltempo.it Macellazione clandestina in centro a Salerno, sequestrati 6 quintali di carniSALERNO (ITALPRESS) - Una vasta operazione interforze nel centro storico di Salerno ha portato alla scoperta di una macelleria clandestina e di gravi irregolarità in diversi esercizi commerciali etnic ... msn.com Macellazione clandestina e scarse condizioni igieniche, blitz dei carabinieri del NAS nel centro storico di Salerno: chiuse due attività Maggiori dettagli nel notiziario di oggi #Telenuova #Campania #Salerno #CentroStorico #Carabinieri #NAS - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.